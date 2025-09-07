Taranto, Calabria: “Gara combattuta, vittoria merito dei tifosi”

Il primo gol di Emanuele Calabria con la maglia del Taranto è stato decisivo per la vittoria dei rossoblu contro la Polimnia. Ai microfoni di Antenna Sud, il centrocampista ha commentato così il successo: “Oggi è stata una gara combattuta. Abbiamo approcciato bene al match, tenendo tanto il possesso. Fortunatamente siamo riusciti a trovare il gol decisivo per portare a casa i tre punti. Siamo partiti un po’ tardi e questo ci ha portato qualche difficoltà. Ancora non ci conosciamo benissimo tra di noi, l’importante è ottenere più punti possibili nel mese di settembre. Tutto il pubblico ci sta facendo sentire importanti, ora c’era tanta gente e ringrazio tutti i tifosi. Questa vittoria è soprattutto merito loro”.
potrebbe interessarti anche
Polimnia, Anaclerio: “Siamo una squadra giovane ma dobbiamo fare punti”
Serie D/H, Virtus Francavilla-Barletta 2-2: gli highlights
Eccellenza Puglia, Taranto-Polimnia 3-2: gli highlights
Ugento raggiunto allo scadere: Spinazzola salva il punto dal dischetto
Virtus Francavilla, Carretta: “Felice di aver segnato. Il pareggio? E’ un buon inizio”
Galatina-UC Bisceglie 2-2: spettacolo e quattro gol allo Specchia