Taranto, Calabria: “Gara combattuta, vittoria merito dei tifosi”

Il primo gol di Emanuele Calabria con la maglia del Taranto è stato decisivo per la vittoria dei rossoblu contro la Polimnia. Ai microfoni di Antenna Sud, il centrocampista ha commentato così il successo: “Oggi è stata una gara combattuta. Abbiamo approcciato bene al match, tenendo tanto il possesso. Fortunatamente siamo riusciti a trovare il gol decisivo per portare a casa i tre punti. Siamo partiti un po’ tardi e questo ci ha portato qualche difficoltà. Ancora non ci conosciamo benissimo tra di noi, l’importante è ottenere più punti possibili nel mese di settembre. Tutto il pubblico ci sta facendo sentire importanti, ora c’era tanta gente e ringrazio tutti i tifosi. Questa vittoria è soprattutto merito loro”.

