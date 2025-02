Taranto, cala in sipario su Melucci: le reazioni politiche

Cala il sipario sull’amministrazione guidata da Rinaldo Melucci. Con le dimissioni di 17 consiglieri comunali, il Comune viene ufficialmente sciolto, aprendo la strada a nuove elezioni previste per maggio. Una decisione che segna la conclusione di un periodo turbolento per la città, tra accuse di immobilismo, giochi di potere e profonde divisioni all’interno della maggioranza.

Iaia (Fratelli d’Italia): “Fallimento totale del centrosinistra”

Tra le voci più critiche nei confronti dell’ormai ex amministrazione c’è quella di Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia e presidente provinciale del partito, che attacca senza mezzi termini: “Noi di FdI siamo stati all’opposizione fin dall’inizio dell’era Melucci con coerenza e dignità, e con altrettanta coerenza abbiamo scelto di sfiduciarlo oggi. Non si tratta solo di una bocciatura per il sindaco, ma di un fallimento complessivo del progetto politico del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Entrambi hanno sostenuto questa amministrazione, condividendone ogni scelta e partecipando alla spartizione delle poltrone. Sono quindi altrettanto responsabili del disastro che oggi i cittadini di Taranto si trovano a vivere, dalla gestione dei rifiuti al blocco delle opere pubbliche, dall’abbandono del centro e delle periferie fino alla paralisi amministrativa che ha caratterizzato gli ultimi mesi”. Iaia poi si interroga sulle vere ragioni della rottura all’interno della maggioranza: “Non è ancora chiaro il motivo per cui il PD abbia deciso di abbandonare Melucci o viceversa. Forse il sindaco era stanco delle imposizioni baresi di Emiliano? Quel che è certo è che oggi si apre una nuova fase per la città, e il centrodestra è pronto a governare con serietà e concretezza. Abbiamo visto che i voli pindarici basati sul nulla sono dannosi: Taranto ha bisogno di amministratori capaci e responsabili, e noi di Fratelli d’Italia siamo pronti a dare risposte ai cittadini, insieme a tutta la coalizione”.

Mennea (Azione): “Serve stabilità, costruiamo coalizione credibile”

Di diversa lettura la posizione di Ruggiero Mennea, capogruppo di Azione in Consiglio regionale, che invita a guardare al futuro con un approccio costruttivo: “Taranto sta vivendo un momento difficile dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, che hanno decretato la fine anticipata della consiliatura. È evidente che la città ha bisogno di un governo stabile e credibile, capace di dare continuità amministrativa. Noi di Azione vogliamo contribuire attivamente alla costruzione di una coalizione forte e responsabile, che sappia dare risposte concrete ai cittadini”. Mennea ha poi annunciato un nuovo assetto interno al partito: “Per affrontare questa fase di transizione, ho chiesto a Tommy Lucarella di assumere il ruolo di commissario cittadino di Azione a Taranto. Sono certo che il suo impegno e la sua capacità di aggregare saranno fondamentali per costruire un progetto politico che metta al centro il bene della comunità”.

Borraccino (Pd): “Taranto capitale del Mediterraneo, progetto va avanti”

Anche il Partito Democratico, pur avendo preso le distanze dall’amministrazione Melucci, rivendica i risultati ottenuti e rilancia la sfida per il futuro. Cosimo Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia per il coordinamento del Piano Taranto, sottolinea: “Il nostro obiettivo rimane lo stesso: fare di Taranto una delle capitali culturali ed economiche del Mediterraneo. Il progetto c’era e c’è ancora, ma gli interpreti non sono stati all’altezza. L’ex sindaco Melucci non ha saputo cogliere le opportunità che la Regione Puglia, con il presidente Emiliano, aveva costruito con grande impegno. Penso agli 800 milioni di euro del Just Transition Fund, ai Giochi del Mediterraneo, al nuovo ospedale, alla facoltà di Medicina. Tutto questo non deve andare perso”. Borraccino assicura che il centrosinistra continuerà a lavorare su questi temi: “Non possiamo permettere che la crisi politica fermi il percorso di crescita della città. Con il presidente Emiliano e con tutte le forze progressiste continueremo a portare avanti questo progetto, con l’obiettivo di garantire a Taranto un futuro solido e sostenibile”.

Di Cuia (Forza Italia): “Amministrazione paralizzata, ora si apre il futuro”

Sul fronte del centrodestra, anche Massimiliano Di Cuia, consigliere regionale e comunale di Forza Italia, accoglie la caduta dell’amministrazione come un passaggio necessario per rilanciare la città: “Oggi è un giorno importante per Taranto. Dopo una lunga agonia politica, è caduta l’amministrazione Melucci, che da mesi non era più in grado di governare. Un immobilismo che ha impedito alla Giunta comunale di avviare qualsiasi iniziativa utile per la comunità e che ha costretto noi consiglieri di opposizione a prendere una decisione drastica, ma inevitabile. L’amministrazione era ormai prigioniera di giochi di potere e di un mercimonio politico insostenibile”. Di Cuia guarda ora al futuro: “Abbiamo compiuto un atto di coraggio, mettendo il bene della città davanti agli interessi personali. Adesso Taranto può davvero aprire una nuova pagina. La nostra coalizione è matura e consapevole delle sfide che ci attendono. Siamo pronti ad assumerci la responsabilità di governare e di dare alla città la stabilità che merita”.

Di Gregorio (PD): “Scelta dolorosa, ma necessaria”

Anche il Partito Democratico, pur avendo sostenuto Melucci in passato, ha ritenuto necessario porre fine alla sua amministrazione. Vincenzo Di Gregorio, consigliere regionale e presidente della II Commissione consiliare della Regione Puglia, afferma: “Sciogliere il Consiglio comunale è stata una scelta dolorosa, ma necessaria. Avevamo il dovere di liberare la città da un’amministrazione che non era più in grado di affrontare i problemi della gente, né di gestire l’ordinario, né tantomeno di programmare la riconversione economica, sociale e culturale di cui Taranto ha bisogno”. Di Gregorio sottolinea l’urgenza di riprendere un percorso politico solido: “Abbiamo compiuto la scelta giusta per restituire agibilità amministrativa al Comune, che era bloccato da lotte interne e trasformismi. Ora il centrosinistra è pronto a ripartire con un progetto chiaro e con l’obiettivo di portare Taranto a giocare un ruolo strategico nel Mediterraneo”.

PSI: “Scelta coraggiosa, Taranto verso una nuova amministrazione”

Taranto si avvia verso un cambiamento politico significativo grazie al coraggio di alcuni consiglieri comunali che, al di là delle appartenenze partitiche, hanno compiuto una scelta sofferta ma necessaria: restituire ai cittadini la possibilità di una nuova amministrazione più vicina e solidale alle esigenze del territorio. Un plauso particolare arriva da Salvatore Mattia, segretario regionale di Socialismo XXI, che già dall’ottobre 2023 aveva chiesto al PSI di uscire dalla maggioranza. Tuttavia, mentre lui e altri due consiglieri del PSI in Consiglio Comunale prendevano questa posizione, la segreteria regionale e nazionale del partito, insieme a quattro membri della segreteria provinciale, decidevano di restare nell’alleanza di governo. Per segnare una netta discontinuità con questa scelta, il 18 marzo Mattia e la maggioranza dei dissidenti hanno ufficialmente lasciato il PSI, ribadendo le loro ragioni politiche condivise con Luigi D’Oronzo, Irene Cavallo e altri esponenti del territorio. Ora, Socialismo XXI – attraverso il segretario regionale Salvatore Mattia e il segretario cittadino Remo Marini – lancia un appello affinché la politica crei le basi per un nuovo percorso, capace di correggere gli errori del passato e di garantire un’amministrazione più attenta ai diritti dei lavoratori e alla difesa dei servizi pubblici essenziali, come gli asili nido comunali. “Abbiamo tutti un obbligo morale verso i cittadini e gli elettori”, affermano i dirigenti di Socialismo XXI, assicurando il massimo impegno per il futuro della città. A firmare la dichiarazione, oltre a Mattia e Marini, anche Marco Calabretta, vice segretario regionale e addetto stampa del movimento.

M5S: “Epilogo inevitabile”

Lo scioglimento del Consiglio Comunale di Taranto era, per il Movimento 5 Stelle, un finale prevedibile di una vicenda amministrativa segnata dal trasformismo politico. In una nota, il gruppo M5S di Taranto esprime il proprio rammarico per una gestione che, a loro dire, ha sacrificato principi fondamentali come etica, dignità e rispetto per i cittadini. “La permanenza nel Movimento non è semplice – sottolineano – perché significa rinunciare a poltrone e privilegi in nome della coerenza e dell’onestà, valori sempre più rari in politica”. Secondo il M5S, l’amministrazione guidata dal sindaco Melucci non aveva basi solide per garantire un futuro alla città. Ora, con il Consiglio sciolto, il Movimento auspica un totale rinnovamento della classe dirigente per ridare a Taranto una prospettiva di sviluppo concreto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author