TARANTO – Su richiesta dei vigili del fuoco è stata interdetta la circolazione ai veicoli in uscita ed in entrata dallo svincolo per San Giorgio Jonico con provenienza dal ponte Punta Penna, per la presenza di calcinacci sull’asfalto le cui cause e responsabilità sono in corso di accertamento.

La manutenzione del cavalcavia soprastante non è di competenza del Comune di Taranto, sul posto sono intervenuti agenti della Polizia Locale di Taranto per garantire la viabilità e tecnici dei lavori pubblici del Comune di Taranto per i rilievi del caso.