Taranto, cadono calcinacci, chiusa al traffico via Mazzini

TARANTO – Traffico bloccato e momenti di tensione in pieno centro a Taranto a causa della caduta di calcinacci da un edificio ubicato in Via Mazzini, nel tratto compreso tra via Minniti e Via Leonida. Non ci sono stati feriti, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della Polizia Locale. È stato necessario chiudere al traffico la centralissima arteria cittadina consentire ai caschi rosso di mettere in sicurezza la zona, notevoli di disagi al traffico che ha subito un notevole rallentamento nel borgo umbertino.