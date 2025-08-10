Taranto, caccia ai rinforzi: Chironi, Scaringella e Maiorino

La SS Taranto accelera per costruire in tempi rapidi una squadra competitiva in vista del prossimo campionato di Eccellenza, al via il 31 agosto. Non è esclusa, tuttavia, la richiesta di rinviare la prima giornata per ragioni organizzative.

In attesa di sciogliere il nodo allenatore (in corsa Gigi Panarelli, Max Marsili e Ciro Danucci) il nuovo direttore sportivo Riccardo Di Bari sta lavorando su più fronti di mercato.

Per la porta il nome in cima alla lista è quello di Gianmarco Chironi, 27 anni, svincolato dopo l’ultima stagione al Varesina, in Serie D. Nato a Nardò, ha difeso in passato i pali di Cerignola, Manfredonia, Virtus Verona, Lavello e Molfetta, oltre all’esperienza nelle giovanili del Lecce e un periodo con la squadra della sua città.

In attacco, oltre a Emanuele Santaniello, è calda la pista Michele Scaringella, 30 anni, protagonista della promozione del Barletta dall’Eccellenza alla Serie D. La punta centrale coratina, sotto contratto fino al 2026, vanta esperienze in D con Fidelis Andria, Gravina, Matera, Giugliano, Caronnese e Manfredonia.

Capitolo suggestioni: il club rossoblù ha effettuato un sondaggio per Pasquale Maiorino, 36enne fantasista tarantino del Picerno. Il trequartista di Paolo Sesto ha però sul tavolo diverse offerte dalla Serie D, ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo solo la prossima settimana.

