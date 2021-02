Taranto, brutte notizie per Sposito: rischia un mese di stop

Notizie tutt’altro che confortanti giungono in casa Taranto per quel che riguarda le condizioni di Alex Sposito: il portiere rossoblù, infatti, avrebbe riportato una lesione al collaterale del ginocchio sinistro. Nella giornata di martedì 9 febbraio l’atleta verrà sottoposto a risonanza magnetica e, a seguito dell’esito dell’esame clinico, si avrà una situazione maggiormente chiara. Il rischio è che il portiere classe ’01 possa rimanere fermo per circa un mese.