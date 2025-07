Taranto, bozza accordo programma nelle mani dei consiglieri comunali

TARANTO – L’ultima bozza dell’accordo di programma per l’ex Ilva è da poche ore nelle mani dei consiglieri comunali che la stanno studiando in vista dell’incontro a Roma del 31 luglio per la firma. La sostituzione di tutti gli altoforni è prevista entro il 2032.

