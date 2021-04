Taranto | Bonifica: Arcivescovo, trovare soluzione per i 130 licenziati

“Tocca alle autorità coinvolte trovare una soluzione che contempli le giuste esigenze di 130 padri di famiglia che, in un momento storico già molto difficile, hanno visto perdere la loro pur modesta fonte di reddito che vedono in forse da troppo tempo”. Lo scrive l’arcivescovo di Taranto, Filippo Santoro, nel messaggio di risposta all’appello che gli hanno rivolto con una lettera i 130 lavoratori impiegati sino al 24 febbraio scorso con Infrataras, società del Comune di Taranto, in un progetto di bonifica ed ora licenziati e percettori del trattamento di disoccupazione Naspi che scadrà a breve. Il progetto di bonifica, durato due anni, non è stato più continuato per mancanza di fondi. L’arcivescovo Santoro si rivolge in particolare al prefetto di Taranto, Demetrio Martino, nel suo ruolo di commissario di Governo per la bonifica dell’area di Taranto, chiedendogli di “fare ancor più di quanto avrà già sicuramente messo in atto e di riunire intorno a un tavolo chi ha le competenze e la responsabilità per addivenire a una soluzione certa e definitiva”. “Vi sono sempre stato accanto seppur cercando di non invadere il campo altrui – scrive ai lavoratori licenziati l’arcivescovo di Taranto -. So bene quanto la dignità degli uomini è intimamente legata alla possibilità di sostenersi tramite il lavoro equamente retribuito”. (AGI)