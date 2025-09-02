Taranto, blocco della pesca anticipato di un mese: la protesta dei pescatori

TARANTO – L’anticipo di un mese del blocco l’esca nel mar Ionio ha innescato la protesta dei pescatori ionici e dei ristoratori. A Taranto pescerecci fermi in porto e pescatori lanciano un grido d’allarme. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Giovanni Sebastio See author's posts Continue Reading Previous Corato, attacco alla Polizia Locale: a fuoco le auto dell’ispettore LamarcaNext Foggia, donna scippata in pieno centro: “mi hanno trascinata e buttata a terra” potrebbe interessarti anche Foggia, donna scippata in pieno centro: “mi hanno trascinata e buttata a terra” 2 Settembre 2025 Antonella D'Avola Corato, attacco alla Polizia Locale: a fuoco le auto dell’ispettore Lamarca 2 Settembre 2025 Dante Sebastio Guerra di mafia a Tuturano: la “miccia” Domus Caffè 2 Settembre 2025 Michele Iurlaro Potenza: sottopasso si allaga, Carabinieri salvano donna intrappolata in auto 2 Settembre 2025 Giuseppe Cutro La SAR della Sea-Eye 5 attracca a Taranto con 91 migranti a bordo 2 Settembre 2025 Marzia Baldari Barletta, rapinò supermercato a febbraio: un 20enne ai domiciliari 2 Settembre 2025 Antonio Gargano
