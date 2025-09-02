2 Settembre 2025

Taranto, blocco della pesca anticipato di un mese: la protesta dei pescatori

Giovanni Sebastio 2 Settembre 2025
TARANTO – L’anticipo di un mese del blocco l’esca nel mar Ionio ha innescato la protesta dei pescatori ionici e dei ristoratori. A Taranto pescerecci fermi in porto e pescatori lanciano un grido d’allarme.

