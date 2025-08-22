22 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, blitz Polizia Locale al mercato: sequestrate borse contraffatte

Dante Sebastio 22 Agosto 2025
centered image

Inoltre, quasi 100 multe e rimozioni per il mancato rispetto delle norme sulla pulizia stradale

Proseguono a Taranto i controlli della Polizia Locale contro l’abusivismo commerciale e la sosta irregolare. Nella mattinata di venerdì 22 agosto, durante un servizio di vigilanza al mercato settimanale del quartiere Salinella, gli agenti hanno individuato un venditore abusivo di nazionalità straniera che esponeva merce contraffatta.

Alla vista delle pattuglie l’uomo è riuscito a dileguarsi a piedi, abbandonando sul posto numerose borse contraffatte. Tutta la merce è stata sequestrata.

Nella notte, inoltre, la Polizia Lodale ha svolto controlli mirati al rispetto delle norme sulla pulizia stradale. In totale sono state effettuate 19 rimozioni di autovetture e contestate 93 contravvenzioni al codice della strada.

Le operazioni rientrano nel piano di contrasto all’abusivismo e di tutela della sicurezza urbana messo in campo dal Comando di polizia locale.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Iaia: “Giochi del Mediterraneo occasione di riscatto per Taranto”

22 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ex Ilva, Angolano (M5S): “Sull’AIA si discuta in Consiglio comunale”

22 Agosto 2025 Redazione

Martina Franca: a Palazzo Ducale il Valle d’Itria Summer Tasting

22 Agosto 2025 Redazione

Sassi e bottiglie lanciati da piazza San Francesco, la denuncia dei residenti

22 Agosto 2025 Marzia Baldari

Lido Azzurro, Comune di Taranto avvia iter per acquisire viabilità

22 Agosto 2025 Redazione

Taranto, CISL FP: “Asili nido comunali tornino servizio pubblico di qualità”

22 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Iaia: “Giochi del Mediterraneo occasione di riscatto per Taranto”

22 Agosto 2025 Dante Sebastio

Conversano lancia “Conversano c’è”: due giorni di musica e omaggi a Lucio Dalla

22 Agosto 2025 Flavio Insalata

Brindisi, multe sulla movida, Orefice: “nessun accanimento”

22 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Cerignola, “Trattiamo con la mafia”: FdI chiede dimissioni del consigliere Romano

22 Agosto 2025 Antonella D'Avola