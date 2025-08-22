Taranto, blitz Polizia Locale al mercato: sequestrate borse contraffatte

Inoltre, quasi 100 multe e rimozioni per il mancato rispetto delle norme sulla pulizia stradale

Proseguono a Taranto i controlli della Polizia Locale contro l’abusivismo commerciale e la sosta irregolare. Nella mattinata di venerdì 22 agosto, durante un servizio di vigilanza al mercato settimanale del quartiere Salinella, gli agenti hanno individuato un venditore abusivo di nazionalità straniera che esponeva merce contraffatta.

Alla vista delle pattuglie l’uomo è riuscito a dileguarsi a piedi, abbandonando sul posto numerose borse contraffatte. Tutta la merce è stata sequestrata.

Nella notte, inoltre, la Polizia Lodale ha svolto controlli mirati al rispetto delle norme sulla pulizia stradale. In totale sono state effettuate 19 rimozioni di autovetture e contestate 93 contravvenzioni al codice della strada.

Le operazioni rientrano nel piano di contrasto all’abusivismo e di tutela della sicurezza urbana messo in campo dal Comando di polizia locale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author