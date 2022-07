TARANTO – Spaccio, riciclaggio e sfruttamento della prostituzione:

organizzazione criminale disarticolata dalla Polizia di Stato

Alle prime ore di questa mattina, la Squadra Mobile DI Taranto, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 9 cittadini di nazionalità nigeriana ed uno ai domiciliari, ritenuti presunti responsabili a vario titolo di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e riciclaggio di denaro. L’operazione è stata condotta principalmente nelle zone del Borgo del capoluogo ionico, nell’area compresa tra Via Oberdan e Via Principe Amedeo, impiegate anche unità cinofile.

Risultano indagate 23 persone per gli stessi reati.

Qui sotto il video dell’operazione