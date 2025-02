Taranto, blitz della Polizia: controlli a tappeto e sequestri in città

Operazione ad alto impatto della Polizia di Stato nelle strade cittadine, con il coinvolgimento degli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e dell’Unità Cinofila della Polizia di Frontiera di Brindisi.

L’intervento si è concentrato in particolare nella zona di Tramontone, dove i residenti avevano segnalato un aumento dei reati predatori. Gli agenti hanno effettuato due posti di controllo, verificando circa quaranta veicoli e identificando una cinquantina di persone.

I controlli si sono poi estesi in città, con ispezioni presso le abitazioni di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari per verificare il rispetto delle misure imposte. Durante un accertamento, la Polizia ha scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica in casa di un detenuto domiciliare, denunciando il titolare dell’appartamento per furto di energia. La società di distribuzione Enel procederà ora con le verifiche per quantificare il danno economico.

Nel corso dell’operazione, grazie al fiuto infallibile di Udor, il cane antidroga dell’Unità Cinofila di Brindisi, gli agenti hanno sequestrato circa 100 grammi di hashish già suddiviso in dosi e pronto per la vendita. La droga è stata trovata nell’androne di un palazzo del centro città e il sequestro è stato effettuato a carico di ignoti.

L’operazione dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità diffusa e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

