Taranto, blitz contro parcheggiatori abusivi: sequestrata droga

Prosegue la campagna di controlli della Polizia Locale di Taranto per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Nel corso di un’operazione effettuata in centro città, gli agenti hanno fermato un uomo già noto per precedenti legati alla stessa attività illecita.

Durante la verifica, l’individuo è stato trovato in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente, immediatamente sequestrata.

L’uomo è stato sanzionato amministrativamente sia per l’attività abusiva di parcheggiatore, sia per il possesso della droga.

Le operazioni di controllo, finalizzate a prevenire e reprimere comportamenti che compromettono la legalità e la sicurezza urbana, continueranno nei prossimi giorni su tutto il territorio cittadino.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author