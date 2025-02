Taranto, blitz antidroga: arrestato 22enne con 4 kg di hashish

La Polizia ha arrestato un 22enne tarantino con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile, che, grazie a un’attenta attività investigativa, hanno individuato un sospetto via vai di giovani in una palazzina di via Lago di Monticchio, nel quartiere Salinella.

Dopo alcuni giorni di osservazione, gli agenti hanno deciso di intervenire effettuando un controllo in un appartamento al terzo piano dello stabile. Ad accoglierli una giovane donna e, poco dopo, il suo convivente. La perquisizione ha portato al ritrovamento di un grammo di hashish e di 750 euro in contanti, somma su cui il 22enne non ha saputo fornire una spiegazione convincente.

Un’ulteriore scoperta è avvenuta grazie a una chiave rinvenuta nell’appartamento, che apriva la porta di un’altra abitazione, situata al piano ammezzato dello stesso edificio. Qui, in un locale in ristrutturazione, i poliziotti hanno trovato 40 panetti di hashish, per un totale di circa 4 kg, oltre a una decina di dosi preconfezionate e materiale per il confezionamento della droga.

Il giovane è stato arrestato e trasferito nel carcere di Taranto, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

