Taranto, blitz antidroga: arrestati due uomini al Quartiere Tamburi

La Polizia di Taranto ha arrestato due tarantini, di 30 e 26 anni, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato in un appartamento al piano terra di uno stabile popolare in via Machiavelli, nel Quartiere Tamburi, individuato dagli agenti della Squadra Mobile come presunta base dello spaccio.

L’indagine è partita dopo aver notato un costante via vai di giovani, molti dei quali noti come abituali consumatori di droga. L’appartamento era inoltre dotato di un impianto di videosorveglianza che monitorava l’intero perimetro dello stabile, rendendo più difficile l’intervento delle forze dell’ordine.

Per superare le misure di sicurezza adottate dai presunti spacciatori, un agente sotto copertura si è mescolato tra gli acquirenti in attesa.

Al momento opportuno, con una mossa fulminea, è riuscito a bloccare la porta d’ingresso e a segnalare l’operazione ai colleghi, impedendo ai sospettati di disfarsi della droga.

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato 40 grammi di eroina, 2 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi. Inoltre, nel borsello di uno dei fermati sono stati recuperati 265 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente frutto dell’attività illecita.

Il 30enne, con precedenti per reati legati alla droga, è stato condotto in carcere, mentre il 26enne, incensurato, è stato posto agli arresti domiciliari. Nell’appartamento, assegnato a un parente di uno degli arrestati, è stato anche scoperto un bypass elettrico che eludeva i consumi della rete elettrica: i tecnici dell’ente fornitore sono intervenuti per ripristinare l’impianto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author