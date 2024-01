Taranto blitz all’alba della Guardia di Finanza: 29 arresti

TARANTO – Blitz all’alba della Guardia di Finanza di Taranto. Le fiamme gialle stanno eseguendo ventinove ordinanze di custodia cautelare, di cui 26 in carcere e tre ai domiciliari.

Le accuse vanno dall’associazione di stampo mafioso, a quella finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti , spaccio di cocaina e altri reati. Sono sessanta complessivamente le persone indagate, tra queste anche Giulio Modeo, figlio di Antonio, noto come “Messicano”.

Ai vertici ci sarebbero Davide Sudoso, secondo gli inquirenti a capo di una presunta associazione finalizzata allo spaccio. Mentre Giuseppe Palumbo, risulterebbe essere da una prima lettura dell’ordinanza, il fornitore della sostanza stupefacente venduta all’associazione.

Tra i reati ipotizzati anche il 416 tre: scambio politico mafioso, coinvolta la lista “ Uniti per Statte”

+++IN AGGIORNAMENTO+++

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp