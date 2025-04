Taranto, Bitetti su scrutatori: “Sì al sorteggio con priorità ai disoccupati”

Piero Bitetti, candidato sindaco per Taranto del Centrosinistra, interviene sul tema della trasparenza elettorale condividendo l’appello lanciato dal suo avversario Luca Lazzaro in merito alla nomina degli scrutatori. “Avevo già chiesto l’azzeramento delle società partecipate per garantire correttezza e parità di condizioni in campagna elettorale e condivido l’idea che anche la composizione dei seggi vada gestita con criteri trasparenti”.

Bitetti propone un metodo operativo: “Chiedo al commissario straordinario del Comune, dottoressa Giuliana Perrotta, di procedere con un avviso pubblico rivolto agli iscritti all’albo, dando priorità alle persone disoccupate. È una scelta di giustizia sociale e di rispetto delle regole”.

