6 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Taranto, Bitetti ringrazia Urso. Resta il no al rigassificatore

Leo Spalluto 6 Settembre 2025
centered image

TARANTO – Il no alla nave rigassificatrice resta totale ma il sindaco Bitetti ringrazia il ministro Urso per aver accettato l’invito di venire presto a Taranto per parlare di Acciaierie d’Italia

 

About Author

Leo Spalluto

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, ministro Urso accoglie invito Bitetti. “Presto a Taranto”

6 Settembre 2025 Leo Spalluto

Taranto: la città contro il genocidio a Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla

6 Settembre 2025 Marzia Baldari

Passeggiate in rosa: annunciate le prossime tappe

6 Settembre 2025 Ottavio Cristofaro

Tamponamento nella notte a Taranto: cinque feriti

6 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Mottola: paura sull’autostrada, camion si ribalta

5 Settembre 2025 Claudia Turba

Centro Nautico di Taranto: aggiudicati i lavori con un ribasso del 33%

5 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

Castellana Grotte, la Sagra del Pollo e del Coniglio anticipata al weekend

6 Settembre 2025 Flavio Insalata

Taranto, Bitetti ringrazia Urso. Resta il no al rigassificatore

6 Settembre 2025 Leo Spalluto

Taranto, ministro Urso accoglie invito Bitetti. “Presto a Taranto”

6 Settembre 2025 Leo Spalluto

Volley C/F, Pm Gruppo Macchia Potenza: rinnova Giulia Todaro

6 Settembre 2025 Redazione