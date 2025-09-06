Taranto, Bitetti ringrazia Urso. Resta il no al rigassificatore

TARANTO – Il no alla nave rigassificatrice resta totale ma il sindaco Bitetti ringrazia il ministro Urso per aver accettato l’invito di venire presto a Taranto per parlare di Acciaierie d’Italia Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Tags: Bitetti Continue Reading Previous Taranto, ministro Urso accoglie invito Bitetti. “Presto a Taranto” potrebbe interessarti anche Taranto, ministro Urso accoglie invito Bitetti. “Presto a Taranto” 6 Settembre 2025 Leo Spalluto Taranto: la città contro il genocidio a Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla 6 Settembre 2025 Marzia Baldari Passeggiate in rosa: annunciate le prossime tappe 6 Settembre 2025 Ottavio Cristofaro Tamponamento nella notte a Taranto: cinque feriti 6 Settembre 2025 Giovanni Sebastio Mottola: paura sull’autostrada, camion si ribalta 5 Settembre 2025 Claudia Turba Centro Nautico di Taranto: aggiudicati i lavori con un ribasso del 33% 5 Settembre 2025 Giovanni Sebastio
