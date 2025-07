Taranto, Bitetti incontra Asset: “Subito avanti con i progetti fermi”

Piero Bitetti, sindaco di Taranto, ha incontrato i dirigenti comunali e i rappresentanti di Asset Puglia per rilanciare una serie di progetti strategici per lo sviluppo urbano, culturale e sociale della città, molti dei quali in attesa di attuazione da tempo.

La riunione, definita costruttiva e operativa, ha avuto come obiettivo il riavvio della collaborazione istituzionale tra Comune e Asset, ente tecnico-amministrativo della Regione Puglia, che affiancherà l’amministrazione comunale su due interventi chiave:

Il Mercato Ittico, da tempo fermo e che l’amministrazione intende finalmente sbloccare e rendere funzionale;

La valorizzazione del sito storico di Torre d’Ayala, punto centrale per il rilancio del turismo e della cultura nel territorio.

Asset, inoltre, è soggetto attuatore per altri due progetti già finanziati dalla Regione, dove il Comune figura come beneficiario diretto:

Il parcheggio multipiano presso l’area dell’ex stazione Torpediniere, pensato per migliorare l’accesso veicolare, la sicurezza e i servizi di sosta urbana;

La Palestra 4.0 nel quartiere Paolo VI, un’infrastruttura sportiva moderna, pensata come spazio di aggregazione e inclusione.

“Vogliamo riattivare immediatamente questa collaborazione perché i progetti ci sono, i finanziamenti ci sono, e non possiamo permettere che restino fermi. Taranto ha bisogno di concretezza, e ogni giorno è buono per fare un passo avanti”, ha dichiarato il sindaco Bitetti.

Il Comune ribadisce quindi l’impegno a sbloccare le opere già programmate, con il supporto tecnico di Asset, per restituire al territorio infrastrutture utili e strategiche in grado di generare ricadute positive in termini di occupazione, vivibilità e servizi per i cittadini.

