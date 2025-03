Taranto, Bitetti: “Difendere i 140 lavoratori Multiservizi impegno prioritario”

«Ringrazio il Commissario Prefettizio Giuliana Perrotta e gli uffici comunali per la sensibilità dimostrata, concedendo la proroga dell’appalto multiservizi del Comune di Taranto».

A dichiararlo è Piero Bitetti, candidato sindaco per lo schieramento progressista, che nella mattinata di martedì 25 marzo ha incontrato una delegazione dei 140 lavoratori interessati dalla misura, fortemente voluta dalle organizzazioni sindacali per evitare che restassero senza reddito in attesa della nuova gara.

«La nuova amministrazione comunale dovrà fare in modo che situazioni di questo tipo non si ripetano, individuando soluzioni concrete per garantire la continuità occupazionale. Non si tratta di fare promesse, ma di assumere un impegno solenne, come previsto dalla normativa. La volontà politica farà il resto: la difesa dell’occupazione è un punto qualificante del nostro programma», conclude Bitetti.

