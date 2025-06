Taranto, Bitetti: “Da sindaco mi batterò per il salario minimo”

“Misura ostacolata dal Centrodestra, al punto che il Governo centrale l’ha impugnata dimostrando un preoccupante distacco dal mondo del lavoro”

Piero Bitetti, candidato sindaco del centrosinistra, annuncia il proprio impegno per l’introduzione e la promozione del salario minimo a Taranto, prendendo esempio da alcune esperienze già avviate in diversi territori pugliesi, tra cui Noicattaro, Bari, Foggia e la stessa Regione Puglia, che hanno applicato una soglia minima di 9 euro l’ora per i lavoratori.

“Il salario minimo rappresenta un provvedimento di civiltà che difende la dignità di chi lavora e contrasta il lavoro povero, sottopagato e precario – dichiara Bitetti -. A Taranto, una città che ha già pagato un prezzo altissimo sul piano sociale ed economico, non possiamo più permetterci di restare indietro”.

Bitetti specifica che, in caso di vittoria, la misura sarà introdotta almeno negli appalti di competenza comunale, come primo passo concreto per garantire maggiori tutele ai lavoratori. Il candidato evidenzia anche le differenze politiche emerse sul tema: “Mentre la Regione Puglia a guida Centrosinistra ha lavorato per questa riforma di giustizia sociale, il Centrodestra l’ha ostacolata arrivando al punto che il Governo centrale l’ha impugnata dimostrando un preoccupante distacco dal mondo del lavoro”.

“Taranto ha bisogno di un’amministrazione che scelga di stare dalla parte delle persone, non delle rendite o delle ambiguità. Il mio impegno per il salario minimo sarà concreto, istituzionale e prioritario”, conclude Bitetti.

