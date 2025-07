Taranto, Bitetti contro stop al Tarlatamab: “Non lasceremo soli i malati”

“Taranto non resterà in silenzio”. Così il sindaco Piero Bitetti sulla sospensione del Tarlatamab, farmaco sperimentale salvavita utilizzato in casi gravi di carcinoma polmonare tramite uso compassionevole.

Una decisione che, secondo quanto emerso, sarebbe legata a tensioni commerciali tra Stati Uniti ed Europa, e che sta privando numerosi pazienti, tra cui Chiara, 63 anni, di una concreta possibilità terapeutica.

“Questa scelta ha un volto umano: centinaia di cittadini si trovano a combattere contro il tempo e contro un tumore aggressivo. Non possiamo accettare che motivazioni geopolitiche o commerciali decidano per loro”, ha dichiarato il primo cittadino.

Il sindaco ha annunciato un’azione immediata: “Mi attiverò con il Ministero della Salute e la Regione Puglia per richiedere una deroga d’urgenza e garantire la disponibilità del farmaco a Taranto. La salute non può essere trattata come una merce o una pedina nei rapporti internazionali”.

Bitetti ha poi ribadito l’impegno della comunità: “Questa città ha sempre lottato contro le ingiustizie. Oggi, come sempre, staremo dalla parte della vita e dei nostri cittadini. Lo Stato non può abbandonare chi combatte fino all’ultimo respiro”.

