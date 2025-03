Taranto, Bitetti candidato sindaco del Centrosinistra: “Grazie per la fiducia”

Piero Bitetti, esponente del movimento Con, ha ufficialmente ricevuto il sostegno della coalizione di centrosinistra come candidato sindaco per le elezioni comunali del 25 e 26 maggio a Taranto. “Ringrazio tutte le forze della coalizione per aver confermato la fiducia sul mio nome. Sento l’emozione provocata da una candidatura che mi potrà far essere il sindaco della mia città, la città in cui vive la mia famiglia e dove cresceranno i miei figli”, ha dichiarato Bitetti, già presidente del consiglio comunale.

Il candidato ha aggiunto: “Voglio pensarmi come un sindaco capace di entrare in sintonia con i cittadini affinché Taranto sia amata di più. Perché lo merita”.

La coalizione ha sottolineato in una nota ufficiale come la scelta sia ricaduta su “un profilo di alto valore politico e non solo, espressione della società civile, perché le sfide che attendono Taranto devono essere affrontate da una guida politica autorevole ed esperta, capace di dialogare con l’intera città”.

Resta ancora incerta la posizione del Movimento Cinque Stelle, che aveva chiesto un passo indietro a favore di un candidato civico e non ha ancora comunicato se farà parte dell’alleanza.

