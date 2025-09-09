9 Settembre 2025

Taranto, biotecnologie: prospettive per i giovani

Leo Spalluto 9 Settembre 2025
TARANTO -È tutto pronto per l’offerta formativa dedicata ai giovani tarantini nell’ambito delle biotecnologie organizzata dall’ITS Academy Biotech for life dopo il protocollo d’intesa con il commissario per le bonifiche.

