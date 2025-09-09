Taranto, biotecnologie: prospettive per i giovani

TARANTO -È tutto pronto per l’offerta formativa dedicata ai giovani tarantini nell’ambito delle biotecnologie organizzata dall’ITS Academy Biotech for life dopo il protocollo d’intesa con il commissario per le bonifiche. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Tags: biotecnologie Continue Reading Previous Taranto, Filcams vicina ai precari del turismoNext Taranto, Calliope e vice sindaco all’Expo 2025 di Osaka potrebbe interessarti anche Taranto, primo giorno di scuola: si parte con l’Archita 9 Settembre 2025 Laura Milano Taranto, Calliope e vice sindaco all’Expo 2025 di Osaka 9 Settembre 2025 Leo Spalluto Taranto, Filcams vicina ai precari del turismo 9 Settembre 2025 Leo Spalluto Manduria: quartiere Sant’Antonio tra scoperte, lavori e disagi 9 Settembre 2025 Marzia Baldari Parco eolico, Manduria impugna la delibera 9 Settembre 2025 Marzia Baldari Grottaglie, convegno JTF: bandi e opportunità per imprese di Taranto 9 Settembre 2025 Redazione
