Taranto, bimba di tre anni morta in ospedale: disposta autopsia

TARANTO – Il magistrato Francesco Ciardo ha incaricato il Dr. Alberto Tortorella, ex medico dell’ASL Lecce ora in pensione, di eseguire l’autopsia sulla bambina di 3 anni di Ginosa, deceduta il 12 febbraio scorso presso il reparto di pediatria dell’ospedale SS Annunziata. La piccola era stata ricoverata per un ascesso faringeo. L’autopsia è prevista per mercoledì prossimo presso lo stesso presidio ospedaliero. La famiglia della bimba, assistita dall’avvocato Roberto Sisto, aveva presentato un esposto dopo il decesso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author