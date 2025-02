Taranto, bimba di 3 anni morta in ospedale: 12 medici indagati

TARANTO – Sono dodici i medici indagati nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla Procura di Taranto sulla morte della bambina di Ginosa morta nel nosocomio tarantino lo scorso 12 febbraio dopo 17 giorni di ricovero nel reparto di pediatria. La piccola fu prima condotta all’ospedale San Pio di Castellaneta e poi trasferita nel capoluogo ionico a causa di un problema alla gola, stando a quanto si è appreso un ascesso faringeo. Nella notte del 12 febbraio poi il decesso per arresto cardiaco, la famiglia della bambina ha presentato un esposto attraverso il proprio legale: l’avvocato Roberto Sisto di Bari. Sono state acquisite le cartelle cliniche ed è stata avviata un’indagine, disposta anche l’autopsia sul corpo uno della piccola, sarà eseguita mercoledì 26 febbraio dal Dott. Tortorella nominato dal magistrato inquirente. I risultati dell’esame autoptico saranno molto utili per comprendere le cause che hanno provocato il decesso.

