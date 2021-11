Taranto, bici elettriche modificate, la stretta dei Carabinieri

È sceso in campo anche il comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto Gaspare Giardelli. Intensificati i controlli per contrastare il fenomeno delle bici elettriche modificate, sempre più dilagante sul territorio ionico, impiegate 6 pattuglie dei Carabinieri di cui una su motociclette, una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale, e sono state controllate e sequestrate 7 bici a pedalata assistita, di cui 1 confiscata perché già sottoposta a sequestro; in totale sono state comminate 26 sanzioni amministrative per un importo complessivo di €. 38.700,00.