Taranto Beer Fest 2025 da record: oltre 21mila presenze in 4 giorni

La terza edizione del Taranto Beer Fest si è conclusa con un bilancio da record, confermandosi come la principale manifestazione del settore in città. Dal 7 al 10 agosto, oltre 21mila visitatori hanno affollato la nuova location di Via Mascherpa, registrando un incremento significativo rispetto all’edizione precedente.
Una formula rinnovata e vincente, con ingresso gratuito per tutti, scelta voluta da Athena APS per promuovere un evento accessibile e inclusivo, pensato in particolare per le famiglie. Spettacoli di cabaret, concerti, DJ set, attrazioni e aree dedicate ai bambini hanno animato le quattro serate, unite a un’offerta gastronomica di qualità con cinquanta varietà di birre da tutto il mondo e prezzi alla portata di tutti.
Il trasferimento da Cimino a Via Mascherpa ha portato benefici in termini di spazi e funzionalità, grazie anche alla collaborazione tra pubblico e privato. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Piero Bitetti, ha effettuato in poche settimane un intervento di pulizia e riqualificazione dell’area, coordinato dall’assessore Francesco Cosa, restituendo alla città uno spazio abbandonato da anni.
Il festival è stato arricchito da un ricco cartellone artistico, con cabarettisti di Colorado e Made in Sud, band dal sound travolgente, DJ set fino a tarda notte e, in chiusura, il concerto di Patrizia Conte. Impeccabile l’organizzazione, con un servizio di sicurezza discreto ed efficace e momenti di inclusione sociale grazie alla presenza dei Volontari della Gioia di Mister Sorriso e dei ragazzi del progetto Mister Aut.
Ideato dall’imprenditore Filiberto Fiorino e organizzato da Athena APS in collaborazione con Fiorino Srl e Buy&Go drinks food and more, il Taranto Beer Fest ha avuto il patrocinio di Comune di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto e Camera di Commercio di Brindisi e Taranto. Con la chiusura di questa edizione, è già in cantiere il lavoro per l’edizione 2026, con l’obiettivo di rendere l’evento ancora più attrattivo.
