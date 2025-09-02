Taranto, BCC San Marzano di San Giuseppe sponsor ufficiale

La SS Taranto ha annunciato, attraverso una nota, l’ingresso della Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe come terzo sponsor ufficiale sulle maglie della prima squadra per la stagione in corso.

“L’accordo consolida il legame tra due realtà profondamente radicate nel territorio, animate dagli stessi valori di identità, appartenenza e sviluppo della comunità locale – si legge nella nota -. La società rossoblù esprime un sentito ringraziamento al presidente Emanuele di Palma per la fiducia riposta nel progetto sportivo e per la volontà di dare vita a una collaborazione che unisce sport e impresa locale in una sinergia virtuosa”.

“La presenza della BCC sulla maglia del Taranto diventa così un simbolo della comune determinazione a costruire insieme un futuro ambizioso, valorizzando al tempo stesso il tessuto economico e sociale del territorio jonico. Un sostegno che conferma la vicinanza del mondo cooperativo alla squadra e alla sua tifoseria, rafforzando il percorso di rilancio del club nel panorama calcistico regionale e nazionale”, conclude la nota del club.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author