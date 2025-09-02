2 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Taranto, BCC San Marzano di San Giuseppe sponsor ufficiale

Redazione 2 Settembre 2025
centered image

La SS Taranto ha annunciato, attraverso una nota, l’ingresso della Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe come terzo sponsor ufficiale sulle maglie della prima squadra per la stagione in corso.

“L’accordo consolida il legame tra due realtà profondamente radicate nel territorio, animate dagli stessi valori di identità, appartenenza e sviluppo della comunità locale – si legge nella nota -. La società rossoblù esprime un sentito ringraziamento al presidente Emanuele di Palma per la fiducia riposta nel progetto sportivo e per la volontà di dare vita a una collaborazione che unisce sport e impresa locale in una sinergia virtuosa”.

“La presenza della BCC sulla maglia del Taranto diventa così un simbolo della comune determinazione a costruire insieme un futuro ambizioso, valorizzando al tempo stesso il tessuto economico e sociale del territorio jonico. Un sostegno che conferma la vicinanza del mondo cooperativo alla squadra e alla sua tifoseria, rafforzando il percorso di rilancio del club nel panorama calcistico regionale e nazionale”, conclude la nota del club.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Team Altamura, chiusura di mercato senza novità. Poco da salvare dopo il Crotone

2 Settembre 2025 Antonio Bellacicco

Serie B, giudice sportivo: ammende e squalifiche dopo la 2a Giornata

2 Settembre 2025 Dante Sebastio

Manfredonia, arriva il giovane attaccante Scoccola

2 Settembre 2025 Anthony Carrano

Italia-Israele a Udine: Viminale dà l’ok, sindaco De Toni protesta

1 Settembre 2025 Dante Sebastio

Coppa Italia Serie D: Il Ferrandina colpisce ancora, Fidelis Andria eliminata in casa ai rigori

1 Settembre 2025 Antonio Specchio

Diciotto arrivi, undici di proprietà: la nuova rosa del Bari post-mercato

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

potrebbe interessarti anche

Barletta, rapinò supermercato a febbraio: un 20enne ai domiciliari

2 Settembre 2025 Antonio Gargano

Taranto, BCC San Marzano di San Giuseppe sponsor ufficiale

2 Settembre 2025 Redazione

Ostuni – Tommy Cash dice “OK” alla Città Bianca

2 Settembre 2025 Claudia Turba

Team Altamura, chiusura di mercato senza novità. Poco da salvare dopo il Crotone

2 Settembre 2025 Antonio Bellacicco