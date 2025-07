Taranto, Battista: “Soldi sprecati per l’area pedonale di via Cavour”

Il segretario cittadino della Lega si rivolge al sindaco Bitetti: “Fermi questo inutile progetto da 500 mila euro”

Si accende la polemica politica attorno al progetto di pedonalizzazione di via Cavour, nel tratto compreso tra Corso Umberto e via Pitagora, recentemente riattivato dall’amministrazione Comunale di Taranto con la determinazione n. 4846 dell’11 luglio 2025 della Direzione Lavori Pubblici.

A criticare con decisione l’intervento è Francesco Battista, segretario cittadino della Lega, che definisce la proposta “uno spreco” e invita il sindaco Piero Bitetti a sospendere l’iter avviato. Secondo quanto affermato in una nota, la realizzazione dell’area pedonale comporterebbe una spesa stimata di circa 500.000 euro.

“Si tratta di un progetto già sperimentato l’estate scorsa – ricorda Battista -, e allora produsse un peggioramento della viabilità e una drastica riduzione dei parcheggi, senza apportare benefici concreti alla zona”.

La Lega evidenzia inoltre come il contesto attuale della città presenti emergenze più urgenti, come strade dissestate, raccolta rifiuti inefficiente, criticità nelle periferie e una fragilità crescente dei servizi sociali. Per questi motivi, il partito chiede all’amministrazione di rivedere le priorità di spesa, concentrandosi su interventi che possano realmente migliorare la qualità della vita dei cittadini.

“Chiediamo al sindaco di interrompere immediatamente questo intervento e di destinare le risorse a opere realmente utili per Taranto,” conclude Battista.

