23 Agosto 2025

Francesco Battista

Taranto, Battista: “Locale AMAT pagato e mai usato, sindaco chiarisca”

Dante Sebastio 23 Agosto 2025
Il segretario cittadino della Lega chiama in causa anche la presidente Giorgia Gira: “Diano spiegazioni, questo silenzio è inaccettabile”

Scoppia la polemica a Taranto sul caso del locale commerciale preso in affitto da AMAT nel 2020 e rimasto inutilizzato per anni, nonostante il pagamento di un canone che, complessivamente, avrebbe superato i 43mila euro.

Francesco Battista segretario cittadino della Lega, in una nota parla di vicenda “sconcertante” ponendo interrogativi sulla gestione dell’azienda partecipata del Comune.

“Perché AMAT ha stipulato un contratto per poi lasciare inutilizzato l’immobile? Chi ha autorizzato questa operazione e chi ne ha seguito l’evoluzione fino a oggi?”, si chiede Battista sottolineando che, al di là di eventuali responsabilità penali da accertare, resta “una questione morale e di responsabilità pubblica che non può essere ignorata”.

Il segretario leghista chiama in causa direttamente il sindaco Piero Bitetti e la presidente Giorgia Gira: “Continuare a tacere su un possibile spreco di risorse pubbliche è un grave segnale di mancanza di rispetto verso i cittadini. Chiediamo chiarezza e spiegazioni puntuali”.

La vicenda, approdata ora al dibattito politico, rischia di accendere ulteriormente il confronto sulla gestione delle partecipate del Comune e sulla trasparenza amministrativa.

Dante Sebastio

