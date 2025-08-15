Taranto: Battista (Lega) critica le nuove assunzioni nello staff del sindaco

Il segretario cittadino polemizza con Piero Bitetti: “Scelta discutibile in un momento di crisi”

Polemica sulle nuove assunzioni nello staff del sindaco Piero Bitetti. Francesco Battista, segretario cittadino della Lega, ha espresso forti perplessità dopo la pubblicazione, sull’albo pretorio comunale, delle determine dirigenziali n. 5670 e 5671 con cui è stato disposto l’ingresso di due nuove unità nello staff del primo cittadino, per un costo annuo di circa 35.000 euro ciascuna.

Battista ricorda che, con delibera n. 78 del 28 luglio 2025, la Giunta aveva già previsto l’assunzione di altre cinque unità, per un’uscita complessiva stimata intorno ai 175.000 euro sul bilancio comunale.

Secondo il rappresentante leghista, questa scelta appare inopportuna in un momento in cui Taranto affronta gravi criticità: “Il decoro urbano è compromesso, con cumuli di rifiuti e marciapiedi invasi dalle erbacce – sottolinea -. Queste risorse potevano essere destinate a interventi concreti o alle emergenze quotidiane della città”.

Battista evidenzia inoltre le difficoltà del bilancio comunale, con servizi essenziali carenti e una gestione finanziaria che richiede rigore: “In questo contesto, l’incremento delle spese per lo staff del sindaco è distante dalle reali esigenze della cittadinanza”.

Infine, l’esponente della Lega rivolge un invito diretto al primo cittadino: “Le risorse pubbliche devono essere impiegate con responsabilità, privilegiando gli interventi che migliorino la qualità della vita dei cittadini. Chiediamo al sindaco Bitetti di riconsiderare queste decisioni e di orientare i fondi verso le vere priorità della città”.

