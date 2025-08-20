20 Agosto 2025

Taranto, Barletta e Nardó su Fabio Delvino: ora è asta per il difensore

Alessandro Zanzico 20 Agosto 2025
È un Taranto che sta lavorando duramente per mettere nel più breve tempo possibile tra le mani di mister Ciro Danucci una rosa al completo quello che avrebbe messo nel mirino Fabio Delvino, difensore centrale classe ‘98 che vanta in carriera circa 150 presenze tra i professionisti ed oltre 80 in Serie D. Tra l’ex Nardò ed il nuovo Taranto c’è però la forte concorrenza del Barletta, compagine che punta a vincere il prossimo (imminente) girone H e che avrebbe visto nel centrale 27enne il profilo ideale per puntellare il reparto difensivo biancorosso. Non solo Taranto e Barletta però: per Delvino nelle ultime ore si sarebbe mosso anche il Nardó, club tra le fila del quale ha disputato l’ultimo campionato di Serie D – H, collezionando 31 presenze e realizzando un gol. La possibilità che l’ex Andria e Francavilla torni al Giovanni Paolo II è dunque concreta, ma ora c’è da superare anche la concorrenza di altri due club.

