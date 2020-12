Taranto | Avvocatura in lutto, se n’è andato Cesare Mattesi

Avvocatura pugliese e tarantina in particolare in lutto per la scomparsa dell’avvocato Cesare Mattesi, 85 anni, già presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto e a lungo componente del Consiglio Nazionale.

Penalista di fama, avvocato “storico” dell’Ilva fino a poco tempo prima dello “tsumani” della gestione-Riva finita sotto inchiesta, l’avvocato Cesare Mattesi è stato uno dei Maestri del foro jonico. Toga d’Oro, ha allevato e sfornato fior di avvocati, tutt’ora in attività, e ha svolto il suo lavoro con grande rispetto per le Istituzioni, per gli utenti e, in generale, per una Giustizia Giusta.

Lascia quattro figli, Giulio, Elena, Giovanna e Edvige, ai quali vanno le sentite condoglianze dalla direzione e dalla redazione de Antenna Sud.

Al dolore della famiglia Mattesi si uniscono il presidente dell’Ordine degli Avvocati, Fedele Moretti, e il Consiglio tutto dell’Ordine, nonchè le varie componenti associative dell’avvocatura, a partire dalla Camera Penale.