Taranto | Avvocato “positivo covid”, ma il processo Ambiente Svenduto prosegue

Un avvocato sarebbe positivo al covid, ma il processo “Ambiente svenduto” a Taranto prosegue. Sono state rigettate entrambe le istanze di rinvio dalla presidente della Corte, Stefania D’Errico. “Non ricorre alcun pericolo per la salute pubblica e risultano essere rispettate tutte le norme”, ha spiegato la giudice. La prima istanza di rinvio era stata formulata sulla base della positività al Covid dell’avvocato Perrone, rigettata perché “imcompleta e infondata nel merito”. La presidente ha fatto notare che l’avvocato “ha avuto un tempo congruo per nominare un sostituto”. D’Errico ha assicurato che aula e ambienti comuni vengono sanificati ogni giorno. L’udienza è proseguita nella tarda mattinata odierna con la requisitoria del pm Mariano Buccoliero. Ha ripreso il discorso da quelle che l’accusa ritiene le inadempienze dell’Ilva dei Riva in materia ambientale.