Taranto, avviata raccolta firme per intitolare a Oronzo Forleo il nuovo ospedale

TARANTO – L’associazione “La voce di Taranto” presieduta dall’avvocato Egidio Albanese ha lanciato un’iniziativa che intende riconoscere il giusto merito professionale ad un medico e un uomo che tanto si è speso per la sanità tarantina. Una raccolta di firme per intitolare il nuovo ospedale di Taranto al dott. Oronzo Forleo scomparso due anni fa. La petizione popolare è stata lanciata nel corso di una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche la moglie del compianto professionista, il vice presidente Vito Clemente e il segretario dell’associazione, l’avvocato Gianluca Pellitta.

