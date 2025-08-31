31 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, avviata raccolta firme per intitolare a Oronzo Forleo il nuovo ospedale

Giovanni Sebastio 31 Agosto 2025
centered image

TARANTO – L’associazione “La voce di Taranto” presieduta dall’avvocato Egidio Albanese ha lanciato un’iniziativa che intende riconoscere il giusto merito professionale ad un medico e un uomo che tanto si è speso per la sanità tarantina. Una raccolta di firme per intitolare il nuovo ospedale di Taranto al dott. Oronzo Forleo scomparso due anni fa. La petizione popolare è stata lanciata nel corso di una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche la moglie del compianto professionista, il vice presidente Vito Clemente e il segretario dell’associazione, l’avvocato Gianluca Pellitta.

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Regionali, Sebastiano Leo: “Candidato centrodestra? Non è un nostro problema”

31 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Regionali, Gemmato: “Sanità pugliese ai minimi termini”

31 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Potenza: restauro del monumento ai Caduti in occasione del centenario

31 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Ostuni: crollo pezzi solaio, due donne ferite a Villanova

30 Agosto 2025 Anna Saponaro

Colpo a sorpresa del Monopoli: arriva Volpe dal Catanzaro

30 Agosto 2025 Flavio Insalata

Donzelli: “Non siamo rassegnati. In Puglia cerchiamo il miglior candidato, no a scambi clientelari”

29 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

potrebbe interessarti anche

Cerignola, Di Toro: “Tascone? Attendiamo la Salernitana. Attivi in entrata ed in uscita”

31 Agosto 2025 Antonio Specchio

Brindisi, Ciullo: “Contento per la prestazione della mia squadra”

31 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Brindisi, Staropoli: “Pronti ad affrontare una stagione lunga e difficile”

31 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Canosa, avvio senza affanni: 3-0 secco al Massafra. Di Piazza subito decisivo

31 Agosto 2025 Antonio Specchio