TARANTO – Avrebbero adibito un’abitazione, in città vecchia a Taranto, in vero e proprio laboratorio per il confezionamento e vendita di cocaina. Per questo i carabinieri della Compagnia di Taranto, con il supporto dell’unità cinofila antidroga dei Carabinieri di “Modugno” e personale dello Squadrone “Cacciatori” Carabinieri “Puglia”, hanno arrestato e ristretto ai domiciliari tre persone.

La presunta attività illecita sarebbe avvenuta attraverso un cesto, calato da una delle finestre di un appartamento al primo piano di uno stabile, contenente droga.

Nell’appartamento, provvisto di un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso ed occupato da un 56enne, un 54enne ed un 46enne, sono stati ritrovati 40 grammi di cocaina, in parte in forma solida e in parte già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento, un bilancino elettronico di precisione e la somma di € 736,00 quale presunto provento dell’attività illecita.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro.