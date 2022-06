TARANTO – Avrebbe minacciato la vicedirettrice di una banca che si era rifiutata di cambiare degli assegni perché l’uomo avrebbe fornito false generalità. Gli agenti della Questura di Taranto hanno arrestato un cittadino extracomunitario, l’uomo era entrato nell’istituto di credito con altri braccianti agricoli che avrebbero protestato, colpendo i vetri della banca con le mani, quando è stato detto loro che, per ragioni legate all’orario di apertura, non sarebbe stato possibile soddisfare le richieste di tutti. La persona arrestata è poi risultata anche destinataria di un ordine di custodia cautelare in carcere per espiazione della pena emesso dal Tribunale di Arezzo. E’ stato inoltre denunciato per i reati di sostituzione di persona, falsa attestazione, minacce ed interruzione di pubblico servizio.