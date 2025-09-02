2 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Lo Stadio del Nuoto di Taranto

Taranto, avanzano i lavori dello Stadio del Nuoto per i Giochi del Mediterraneo

Massimo Todaro 2 Settembre 2025
centered image

A Taranto proseguono i lavori dello Stadio del Nuoto: piscina scoperta, avanti con rifiniture.

Proseguono a Taranto i lavori per la realizzazione dello Stadio del Nuoto, impianto strategico in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026. A fare il punto sullo stato di avanzamento è il geometra Ennio Mascia, che conferma il rispetto del cronoprogramma.

Per quanto riguarda la piscina coperta, è in corso la realizzazione delle strutture che sorreggeranno gli spalti della tribuna interna e della platea destinata alla vasca principale.

La piscina scoperta è invece già completa sotto il profilo strutturale: sono state ultimate le elevazioni e il locale tecnico che ospiterà gli impianti per la depurazione delle acque.

I lavori, conferma Mascia, procedono secondo i tempi previsti. Le prossime fasi, già da settembre, prevedono le rifiniture della vasca esterna e l’installazione della parte impiantistica. Parallelamente si proseguirà all’interno con impermeabilizzazioni e cartongessi, organizzando il cantiere per step.

In corso anche la costruzione delle nuove aree di servizio, che comprenderanno il locale pompe, il sistema di filtrazione e gli spogliatoi a supporto della piscina interna.

About Author

Massimo Todaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Ex Ilva, Urso: Genova dice sì al forno elettrico. Taranto si muova

2 Settembre 2025 Francesco Manigrasso

Incidente autonomo sulla Faggiano-Roccaforzata

2 Settembre 2025 Marzia Baldari

Taranto, blocco della pesca anticipato di un mese: la protesta dei pescatori

2 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

La SAR della Sea-Eye 5 attracca a Taranto con 91 migranti a bordo

2 Settembre 2025 Marzia Baldari

Taranto, carenza agenti Polizia Locale: “Turni e sicurezza a rischio”

2 Settembre 2025 Dante Sebastio

Scontro tra moto e auto in centro a Sava, tre giovanissimi feriti

2 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

Taranto, avanzano i lavori dello Stadio del Nuoto per i Giochi del Mediterraneo

2 Settembre 2025 Massimo Todaro

Bari, “Educativa di strada” : un’ancora di salvezza per 419 minori a rischio

2 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Bari, nuova vita per il parco del Castello: a fine settembre riapre l’area verde

2 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Nuova Spinazzola, Di Domenico: “Sfidare il Taranto sarà emozionante”

2 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri