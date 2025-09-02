Taranto, avanzano i lavori dello Stadio del Nuoto per i Giochi del Mediterraneo

Proseguono a Taranto i lavori per la realizzazione dello Stadio del Nuoto, impianto strategico in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026. A fare il punto sullo stato di avanzamento è il geometra Ennio Mascia, che conferma il rispetto del cronoprogramma.
Per quanto riguarda la piscina coperta, è in corso la realizzazione delle strutture che sorreggeranno gli spalti della tribuna interna e della platea destinata alla vasca principale.
La piscina scoperta è invece già completa sotto il profilo strutturale: sono state ultimate le elevazioni e il locale tecnico che ospiterà gli impianti per la depurazione delle acque.
I lavori, conferma Mascia, procedono secondo i tempi previsti. Le prossime fasi, già da settembre, prevedono le rifiniture della vasca esterna e l’installazione della parte impiantistica. Parallelamente si proseguirà all’interno con impermeabilizzazioni e cartongessi, organizzando il cantiere per step.
In corso anche la costruzione delle nuove aree di servizio, che comprenderanno il locale pompe, il sistema di filtrazione e gli spogliatoi a supporto della piscina interna.
