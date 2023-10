Taranto: auto travolge scooter, 15enne in codice rosso

Un ragazzo di 15 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale SS Annunziata dopo un un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di martedì 3 ottobre a Taranto. Dai primi rilievi effettuati dalla Polizia, pare che il 15enne sia stato investito da un’auto mentre attraversava, in sella al suo scooter, l’incrocio tra via Medaglie d’oro e via Abruzzo. L’impatto è stato molto violento. Sul posto anche un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al ragazzo prima si trasportarlo in ospedale.

