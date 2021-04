Taranto | Auto si ribalta sulla statale, un ferito

Un persona ferita, trasportata 8n ospedale dai sanitari del 118 è giunta al Pronto Soccorso dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto in “codice rosso”.

E’ il bilancio dell’incidente è avvenuto nel pomeriggio di “Pasquetta” sulla strada statale 172 “dei Trulli” che collega il capoluogo ionico a Martina Franca, all’altezza dello svincolo per Statte. Una Peugeot si è ribaltata per cause ancora da accertare, ponendosi di traverso sulla carreggiata in direzione Taranto.

Sul posto immediato l’arrivo dei soccorsi allertati dagli automobilisti di passaggio, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, traffico interrotto per consentire ai soccorritori di rimuovere la vettura. La dinamica del sinistro è da accertare.



FOTO DI FRANCESCO MANFUSO