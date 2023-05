Taranto: Auto si ribalta sulla SS7 Ter, un ferito

Incidente sulla SS7 Ter, all’altezza dello svincolo per Brindisi in direzione Taranto. Per cause ancora in fase di accertamento, nel pomeriggio di venerdì 26 maggio una Fiat 500 X è finita fuori strada ribaltatandosi. Fortunatamente, la persona a bordo dell’auto ha riportato solo delle ferite lievi ed è stata subito soccorsa dai sanitari del 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp