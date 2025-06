Taranto, auto si ribalta. Paura in via Galeso

TARANTO – Momenti di paura nel pomeriggio di sabato in via Galeso, a Taranto, quando una Nissan Juke ha impattato con diverse auto parcheggiate prima di ribaltarsi al centro della carreggiata.

Secondo le prime testimonianze, la vettura ha urtato in sequenza una Suzuki Swift, poi una Fiat 500X, abbattendo due archetti stradali e finendo sul passaggio pedonale, fino a schiantarsi contro una Opel Corsa. L’impatto finale ha provocato il capovolgimento dell’auto, come documentato nella foto scattata pochi istanti dopo lo schianto.

Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi, ma lo spavento tra i presenti è stato notevole. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e allertato immediatamente i soccorsi.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi e per la gestione del traffico, rimasto bloccato per diverse decine di minuti e anche i Vigili del Fuoco.

Sono in corso le indagini per chiarire le cause del sinistro per fortuna senza feriti: tra le ipotesi al vaglio, un possibile colpo di sonno o un malore del conducente.

FOTO E VIDEO FRANCESCO MANFUSO

