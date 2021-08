Taranto | Auto si ribalta nella notte in pieno centro

Una Lancia Musa ha finito la sua corsa su un fianco, ferite le persone che si trovavano nell’abitacolo della vettura. L’incidente stradale si è verificato nella notte appena trascorsa in Via Plateja in pieno centro a Taranto. Prima di ribaltarsi l’auto ha impattato contro altre vetture parcheggiate, non si conoscono le cause che hanno provocato il sinistro, sul posto si sono recati gli uomindella sezione “Volanti” della Questura di Taranto.

Foto di Francesco Manfuso