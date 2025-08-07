Taranto, auto si ribalta e fiamme in città

Un’auto si ribalta in periferia, ed un’altra prende fuoco in città: questo il risveglio a Taranto giovedì 7 agosto
Riprese di Francesco Manfuso
About Author
Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.
potrebbe interessarti anche
Taranto, auto si ribalta alle porte della città: giovane ferito
Ilva, impianto Dri a Taranto con lo spettro della legge Seveso
Ex Ilva, Bitetti dice no all’accordo e chiede un decreto
Taranto, Turco: “Parco Salina Piccola finanziato dal Governo Conte II”
Iaia (FdI): “Ecco le bugie del M5S sui Giochi di Taranto”
Taranto 2026, Ferrarese: “Tre milioni per i parcheggi allo Iacovone”