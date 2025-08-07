7 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, auto si ribalta e fiamme in città

Laura Milano 7 Agosto 2025
centered image

Un’auto si ribalta in periferia, ed un’altra prende fuoco in città: questo il risveglio a Taranto giovedì 7 agosto

Riprese di Francesco Manfuso

 

About Author

Laura Milano

Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, auto si ribalta alle porte della città: giovane ferito

7 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Ilva, impianto Dri a Taranto con lo spettro della legge Seveso

6 Agosto 2025 Francesco Manigrasso

Ex Ilva, Bitetti dice no all’accordo e chiede un decreto

6 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, Turco: “Parco Salina Piccola finanziato dal Governo Conte II”

6 Agosto 2025 Dante Sebastio

Iaia (FdI): “Ecco le bugie del M5S sui Giochi di Taranto”

6 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto 2026, Ferrarese: “Tre milioni per i parcheggi allo Iacovone”

6 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

Presidenza Parco Alta Murgia, polemiche per la nomina di Loizzo

7 Agosto 2025 Antonio Gargano
Strage ciclisti

Ciclisti travolti sulla provinciale 231: i funerali in Cattedrale ad Andria

7 Agosto 2025 Maria Fiorella

Potenza: dalla Regione sostegno agli agricoltori con il 30% del carburante agricolo ad accisa agevolata

7 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Martina, Palermo si presenta: “Voglio fare bene e aiutare la squadra”

7 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri