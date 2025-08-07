7 Agosto 2025

Taranto, auto si ribalta alle porte della città: giovane ferito

Giovanni Sebastio 7 Agosto 2025
centered image

TARANTO – Un’auto si è ribaltata sulla bretella che dà accesso alla città dalla Statale 106, un giovane di 25 anni che si trovava a bordo di un’Honda Jazz, è finito in ospedale a Taranto, soccorso dai sanitari del 118 è’ stato trasportato al Pronto Soccorso con il codice d’ingresso rosso, le sue condizioni non sono note. Il mezzo sarebbe finito sullo spartitraffico centrale, ribaltandosi su se stesso. Nell’incidente avvenuto all’alba del sette agosto non sarebbero stati coinvolti altri mezzi, ma la dinamica del sinistro è al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto con una pattuglia.

centered image

