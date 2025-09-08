8 Settembre 2025

Foto Francesco Manfuso

Taranto, auto si ribalta a Talsano: anziani coniugi in ospedale

Dante Sebastio 8 Settembre 2025
Paura nella mattinata di lunedì 8 settembre in viale Europa, nella borgata di Talsano, a Taranto, dove si è verificato un incidente stradale: una Toyota Yaris si è ribaltata dopo aver urtato una Land Rover parcheggiata a bordo strada.

A bordo della Yaris viaggiavano due anziani coniugi che sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice giallo all’ospedale SS. Annunziata di Taranto.

Sul posto è intervenuta la squadra infortunistica della Polizia Locale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica, insieme ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area a causa della fuoriuscita di benzina e olio dal veicolo. Le condizioni dei due feriti non destano preoccupazioni.

