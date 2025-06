Taranto, auto prende fuoco in marcia: distrutta una Lancia

Ancora un’auto in fiamme a Taranto. L’ennesimo episodio si è verificato in via Unità d’Italia, dove una Lancia è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme durante la marcia in direzione città. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco: giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a contenere l’incendio prima che potesse minacciare le abitazioni vicine. Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati. Sul luogo anche la Polizia.

