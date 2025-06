Taranto, auto pirata travolge moto: due feriti in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 21 giugno in via Medaglie d’Oro, a Taranto, nei pressi di piazza Lucania. Un’auto pirata ha travolto una moto con due persone a bordo per poi allontanarsi senza prestare soccorso.

I due occupanti del mezzo a due ruote, un uomo e una donna che si stavano dirigendo al Medimex, sono rimasti seriamente feriti nell’impatto, anche perché la moto su cui viaggiavano è andata a sbattere in modo violento su una Skoda Kamiq regolarmente parcheggiata sfondando il lunotto. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, li hanno soccorsi e trasportati in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti al momento dell’incidente, il veicolo coinvolto sarebbe una Toyota Yaris di colore grigio, il cui conducente si è dileguato subito dopo l’impatto.

Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per individuare l’autore del gesto. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, se presenti nella zona, potrebbero fornire elementi utili per risalire alla targa del veicolo e al responsabile.

