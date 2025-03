Taranto, auto in divieto di sosta blocca officina. La protesta di un cittadino

TARANTO – Un esercizio commerciale bloccato per ore per una vettura parcheggiata in divieto di sosta. E’ l’amara vicenda vissuta nelle ultime ore dal titolare di una storica autofficina e rivendita auto in via Generale Messina a Taranto.

Nel breve orario di pausa pomeridiana dell’esercizio qualcuno ha ben pensato di parcheggiare la propria ingombrante Mercedes nei due stalli di passo carrabile dell’officina. Risultato? Mezza giornata di lavoro buttata alle ortiche e tanta rabbia per il proprietario dell’officina che si è rivolto ad Antenna Sud per segnalare l’episodio.

“Il fatto è di per sè grave – denuncia M. T. – e dimostra l’assoluto menefreghismo di alcuni nostri concittadini. A questo si aggiunge, purtroppo, la mancata celerità nell’intervento dei vigili urbani. Ho tempestato di chiamate la Polizia Locale ma ho avuto risposta soltanto dopo un’ora e mi hanno detto che non c’erano pattuglie disponibili e che l’intervento era stato messo in coda. Ma come deve fare un cittadino per tornare a lavorare?”.

Domanda che giriamo agli organi competenti e ai candidati sindaci che avranno, tra le urgenze, quella di pensare ad un ulteriore potenziamento della Polizia Locale, di uomini e di mezzi”.

